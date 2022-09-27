Москва, , 16:27 — REGNUM Минобороны просчитало потребности обеспечения подлежащих частичной мобилизации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Андрей Картаполов Дарья Драй © ИА REGNUM

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«У нас все вопросы, которые касаются обеспечения военнослужащих всеми видами довольствия урегулированы и не вызвали сомнения до сегодняшнего дня. Что касается обеспеченности людей, которые призываются в рамках мобилизации, то их цифра просчитана и так же просчитаны все возможности Минобороны по их обеспечению», — сказал Картаполов.

«В случае, если вскрываются какие бы то ни было отдельные случаи нарушения или недообеспечения, мы готовы в рабочем порядке вместе с Министерством обороны разбираться и принимать меры», — добавил глава комитета Госдумы.

Вместе с тем в Госдуме обеспокоены проблемами с обеспечением вещевым довольствием и аптечками мобилизованных. Депутаты Госдумы от СРЗП Михаил Делягин и Олег Нилов выступили с протокольным поручением комитету Госдумы по обороне запросить у Минобороны информацию о нормативах обеспечения вещевым довольствием и медикаментами, и как эти нормативы соотносятся с реальными потребностями войск сегодня.

Протокольное поручение парламентариев было отклонено.

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