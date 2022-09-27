Москва, 27 сентября, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса, проведенного совместно с Общероссийским проектом «Народов много — Родина одна», о культурных символах России и знании россиянами вклада России в мировую культуру и науку.

ИА REGNUM Флаг РФ

Россия богата великими событиями и выдающимися личностями, изменившими ход истории. Кто они, символы страны, какими их видят россияне? В обширный перечень людей-символов прошлого и настоящего вошли государственные деятели, реформаторы, ученые, писатели, врачи. Причем назвать «символы России» из других эпох россиянам оказалось проще, чем вспомнить современников. Затруднились назвать фамилию из прошлого 25%, из настоящего — вдвое больше (56%).

Александр Пушкин, Пётр I и Иосиф Сталин — ТОП-3 выдающихся личностей прошлого, по мнению россиян (21%, 20%, 17% соответственно). Далее с ощутимым отрывом в ответах фигурируют Михаил Ломоносов и Владимир Ленин (по 8%). Наряду с Екатериной II шестую строчку заняли деятели культуры — Фёдор Достоевский, Лев Толстой, Пётр Чайковский, и великие полководцы — Александр Суворов, Георгий Жуков — по 6%.

Лидирует в народном рейтинге символов современной России президент РФ Владимир Путин (28%). На втором месте министр обороны Сергей Шойгу (7%). Третью позицию занял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (5%). По мнению граждан, современную Россию символизируют преимущественно государственные деятели.

Несмотря на разнообразие названных в ходе опроса выдающихся личностей прошлого и настоящего, уровень фактических знаний граждан о вкладе России в мировую цивилизацию относительно невысок. О том, что «отцом радио» является российский изобретатель Александр Попов, осведомлены две трети опрошенных (63%). Такой же уровень информированности россияне продемонстрировали в вопросе авторства одного из величайших произведений русской классики, романа «Преступление и наказание» — Фёдора Достоевского верно назвали также 63%. В меньшей степени граждане знают композитора, написавшего музыку к балету «Щелкунчик», — Петра Чайковского, выдающуюся фигуру русской музыкальной культуры, назвал каждый второй (52%).

* Опрос проводился совместно с проектом «Народов много — Родина одна 10–11 сентября. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо погрешности смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

В общей сложности правильные ответы на все три вопроса дал каждый третий опрошенный (32%). Степень осведомленности граждан обусловлена как поколенческими различиями, так и уровнем образования и урбанизированностью: доля верных ответов выше среди 45-летних и старше (39-42% vs. 14% в группе 18-24-летних), граждан с высшим и неоконченным высшим образованием (45%), а также москвичей и петербуржцев (55% vs. 18% среди селян).

Данные исследования прокомментировал руководитель общероссийского проекта «Народов много — Родина одна» Денис Жильцов: «Сегодня выбор общего вектора для российских молодых ребят с учетом внешнего давления — определяющий и крайне важный. Консолидация и объединение усилий государства должны быть направлены на формирование единого образа будущего, то есть понимания общего вектора развития. И только создание многообразных форм и продуктов с единым содержанием приведет к правильному пониманию у молодого поколения, в какой великой стране они живут».

Также свою позицию обозначил первый заместитель генерального директора Российского общества Знание Дмитрий Рыбальченко: «У нас сейчас есть механизмы: мы хорошо делаем мультики, хорошо делаем кино, у нас есть современная литература, у нас хорошие мероприятия организуются, игры делаются — всё есть! Можно договариваться с профессиональным сообществом, туда нужно идти, чтобы у нас была качественная массовая культура».