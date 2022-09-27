Ижевск, , 16:26 — REGNUM Мужчина, напавший на школу в Ижевске, разделял общие идеи фашизма и являлся приверженцем идеологии «Колумбайн» (движение, признанное террористическим и запрещенное в РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Тело нациста, напавшего на школу в Ижевске Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

При этом учителя, у которых напавший обучался в школьные годы, высказываются о нем как о замкнутом ученике. Мужчина нигде не работал и получал пособие в статусе инвалида II группы.

На основании уже имеющихся доказательств было возбуждено еще одно уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на школу №88 в Ижевске произошло накануне, 26 сентября. В результате стрельбы погибли 17 человек, в том числе 11 детей, 24 человека получили ранения.

Уголовное дело было возбуждено по статьям об убийстве двух и более лиц общеопасным способом и о незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия.

В Удмуртии до 29 сентября объявлен траур.

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