Москва, 27 сентября, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Министерство финансов России отменило запланированные на 28 сентября аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

Как уточняется, решение об этом принято «в целях содействия стабилизации рыночной ситуации» на фоне «возросшей волатильности на финансовых рынках».

Напомним, в начале сентября Минфин объявил о возобновлении аукционов по размещению ОФЗ, которые были приостановлены с февраля 2022 года. Согласно опубликованном плану заимствований, ведомство намеревалось за три аукционных дня в сентябре разместить ценные бумаги в общей сложности на 40 млрд рублей.

На первом аукционе 14 сентября Минфин реализовал ОФЗ с постоянным купонным доходом с погашением 23 июля 2031 года в полном объёме — на 10 млрд рублей. Спрос при этом составил почти 25 млрд рублей.

Следующие аукционы 21 сентября, на которых планировалось разместить два выпуска ОФЗ на общую сумму 30 млрд рублей Минфин признал несостоявшимися «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен».

Таким образом, осуществить заимствования Минфину удалось лишь в один из трёх запланированных на сентябрь аукционных дней.