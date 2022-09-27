Псков, 27 сентября, 2022, 16:32 — ИА Регнум. После начала частичной мобилизации в Псковской области активизировались мошенники. Об этом 27 сентября сообщили в областном Центре управления регионом (ЦУР).

(сс) bssmadeit Телефонный мошенник

Злоумышленники рассылают сообщения в Telegram с предложением предоставить жителям области услугу «Антиповестка». По такой схеме якобы можно убрать свои данные из списка мобилизуемых и беспрепятственно пересечь границу.

«Не верьте подобным уловкам. Единственная цель таких сообщений — завладеть вашими личными данными», — отметили в ЦУР.

Напомним, что в Псковской области признали, что некоторые повестки на мобилизацию вручаются ошибочно тем, кто не подлежит мобилизации. По словам губернатора региона Михаила Ведерникова, с такими случаями будут разбираться.