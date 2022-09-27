Москва, , 16:20 — REGNUM Падение котировок золота до почти двухлетнего минимума было закономерно, так как оно получило серьезный удар из-за роста американской валюты и доходности облигаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Золото Szaaman

«Падение котировок золота закономерно. Во-первых, оно как альтернативный инструмент инвестиций испытало серьезный удар из-за роста американской валюты и доходности облигаций. Слитки золота менее ликвидны на рынке, чем валютные и облигационные сбережения. Во-вторых, спрос на золото как сырье падает на рынках из-за изменения структуры потребления — покупатели стали чаще отказываться от приобретения предметов роскоши. Ситуация неопределенности к этому подталкивает», — сказал Ковригин.

При этом он подчеркнул, что золото становится более востребованным во время падения фондового рынка.

«На мировых рынках сейчас преимущественно нисходящий тренд. Поэтому котировки золота не имеют перспектив дальнейшего серьезного падения», — предположил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что скорое начало глобальной рецессии приведет к росту стоимости золота.

Читайте ранее в этом сюжете: Золото начнет дорожать с началом глобальной рецессии — прогноз