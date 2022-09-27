Санкт-Петербург, 27 сентября, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области единовременно выплатят всем мобилизованным местным жителям региона по 100 тыс. рублей, сообщил 27 сентября губернатор Александр Дрозденко. Выплаты добровольцам — в три раза больше.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Губернатор напомнил, что рабочие места сохранены за мобилизованными гражданами на федеральном уровне.

«Кроме того, региональные единовременные выплаты в 300 тысяч рублей будут сохранены для добровольцев, приходящих в военкомат без повестки и заключивших контракт по собственному желанию, вне мобилизационного призыва», — добавил Дрозденко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мобилизованным предпринимателям Ленинградской области, которые брали микрозаймы, предоставят кредитные каникулы на полгода.

Напомним, вечером 28 сентября во всех районах области пройдут встречи представителей военкоматов и администраций с родственниками мобилизованных жителей региона. В ходе встреч с родственниками призывников представители военных комиссариатов, муниципальных и региональной администрации ответят на все вопросы родных: от соблюдения условий мобилизации до хозяйственно-бытового обеспечения жителей области во время прохождения воинской службы.