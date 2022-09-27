Москва, , 16:19 — REGNUM Очередное подорожание биткоина связано с мерами монетарной политики ФРС США, которые не лучшим образом повлияли на американский фондовый рынок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Алим Фиапшев.

Криптовалюта

«В такой ситуации реакция децентрализованных финансов, где доминирует биткоин, закономерна, — сказал Фиапшев. – Эта цифровая валюта имеет обыкновение укрепляться в периоды неопределенности и падения доходности традиционных финансовых инструментов».

Как полагает экономист, у биткоина есть шансы сохранить повышательную динамику.

«Кроме того, следует помнить, что любой тренд на крипторынке быстро и радикально разворачивается под воздействием вербальных интервенций. Вспомнить хотя бы достопамятные высказывания Илона Маска на этот счет», — отметил Фиапшев.

Напомним, как сообщалось ранее, по данным Coindesk, биткоин вырос на 6,23%, достигнув отметки 20 033,7 долларов.