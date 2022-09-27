Светлоярский район, Волгоградская область, , 16:25 — REGNUM Умную систему сортировки твёрдых коммунальных отходов внедрили на мусоросортировочном комплексе в Светлоярском районе Волгоградской области, сообщает 27 сентября пресс-служба администрации региона.

Сортировка мусора Govvrn.ru

Модернизированный завод стал первым в области, где освоили подобную технологию. Здесь установили современные магнитные сепараторы для отбора металлов, барабанные грохоты отсеивают мелкие фракции отходов, в том числе органику, за сортировку полимеров всех видов отвечают оптические датчики. На оборудование потрачено порядка 200 млн рублей.

На Светлоярский мусоросортировочный комплекс направляют отходы из девяти муниципалитетов области и пяти районов Волгограда, мощность завода превышает 230 тысяч тонн в год.

К 2025 году на территории Волгоградской области планируется построить ещё два современных мусороперерабатывающих комплекса — в Михайловке и Городищенском районе.