Ярославль, , 16:46 — REGNUM Сообщество ярославских активистов и общественников «Свободный Ярославль» во «ВКонтакте» закрыто. Об этом объявил создатель сообщества Андрей Брой.

Обложка прощального поста vk.com/wefreeyaroslavl

Публикация о закрытии появилась 27 сентября в группе. Позднее создатель сообщества Андрей Брой сам рассказал о причинах закрытия.

«Я принял это решение для безопасности людей, чтобы они сами себе не могли навредить, оставляя комментарии в группе, которых в последнее время было очень много. Среди них были и радикальные высказывания в том числе. То есть люди могли просто получить штрафы или уголовное преследование. Поэтому решил закрыть. Свою деятельность я продолжу», — рассказал общественник в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Паблик был открыт с конца апреля 2020 года. Ярославцы общались в нём на самые разные темы.