Москва, , 16:18 — REGNUM Руководство ФРС США не заботится о других экономиках и их валютных курсах, включая даже всех союзников Америки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

ФРС США Вашингтон Dan Smith

«По мнению обозревателя самого влиятельного в Китае интернет-издания Global Times Шэн Вэня, ястребиная денежно-кредитная политика монетарных властей США в попытке обуздать рекордную инфляцию неизбежно приведет крупнейшую экономику мира в состояние глубокой рецессии, — напомнил Ильинский. — Действительно, повысив ставку до 4,5% или даже выше за год, американские монетарные власти не только ослабят собственную экономику и нанесут ущерб огромному количеству американских компаний и домохозяйств. Они вызовут шок в других крупных экономиках мира, который китайский автор образно сравнивает с всемирным экономическим землетрясением, в результате которого сотни миллионов людей на земном шаре лишатся своих накоплений и потеряют рабочие места. Так практически все мировые валюты, включая евро, британский фунт, японскую иену, индийскую рупию и китайский юань, резко обесценились по отношению к доллару США в результате небывало жесткой денежно-кредитной политики ФРС».

Ильинский напомнил, что Банк Японии впервые за 24 года осуществил валютные интервенции в безуспешной попытке поддержать валютный курс иены.

«Евро упал почти на 15% по отношению к доллару и торгуется ниже паритета, а китайская валюта достигла на прошлой неделе 26-месячного минимума в 7,08 юаня за доллар, — сказал Ильинский. — Кажется, что ФРС вообще не заботится о других экономиках и их валютных курсах, включая всех союзников США. И Япония не будет единственной страной в мире, которая будет вынуждена осуществлять валютные интервенции для поддержки катастрофически слабеющей японской иены. Этим отчаянным путем будут вынуждены идти и другие экономики мира, и многим из них придется искать поддержку извне, в том числе от МВФ, от опасности трансформации своей экономики в состояние зомби».

По мнению профессора, крупные транснациональные компании будут иметь удивительную возможность скупить лучшие природные и экономические активы всего мира за бесценок, используя доллар США как абсолютное экономическое оружие.

«Мечта глобализации по-американски может стать реальностью уже в ближайшее время», — уверен Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что опасения китайских экспертов об «экономическом землетрясении» при повышении ставки ФРС США вполне оправданны.

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