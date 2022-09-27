Чебоксары, , 16:17 — REGNUM Из резервного фонда Чувашии выделяется почти 44,7 млн рублей на «модернизацию школьных систем образования». Соответствующее распоряжение подписал глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Власти направят ещё 44 673,7 тыс. рублей из резервного фонда правительства. Данные средства предусмотрены на реализацию мероприятий «по модернизации школьных систем образования» в рамках республиканской государственной программы по развитию образования Чувашии. Что именно подразумевает данная модернизация, не уточняется.

Главным распорядителем бюджетных средств назначен минстрой Чувашии. Выделяемые средства перечислят подведомственному казённому учреждению «Республиканская служба единого заказчика».

Как сообщало ИА REGNUM , 23 сентября Чувашия заключила концессионные соглашения на строительство трёх школ: в микрорайоне Солнечный в Чебоксарах (1400 мест), в Новочебоксарске (1100 мест) и в посёлке Кугеси Чебоксарского района (825 мест). Образовательные учреждения должны построить до конца 2024 года.