Владикавказ, 27 сентября 2022, 16:14 — REGNUM На КПП «Верхний Ларс» выдают повестки только местным призывникам, подлежащим мобилизации. Такое разъяснение сделали 27 сентября в пресс-службе главы и правительства РСО-Алании.
Помимо этого, появилась информация, что остальным лицам призывного возраста выдается предписание о необходимости визита в военкомат по месту прописки.
Ранее сообщалось, что в пограничном пункте пропуска через государственную границу РФ «Верхний Ларс» с 27 сентября будет работать выездной мобилизационный пункт военкомата. Власти Северной Осетии сообщили о планах ввести в районе пункта пропуска режим ЧС из-за большого скопления автомобилей с желающими выехать за пределы России.
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