Владикавказ, 27 сентября, 2022, 16:14 — ИА Регнум. На КПП «Верхний Ларс» выдают повестки только местным призывникам, подлежащим мобилизации. Такое разъяснение сделали 27 сентября в пресс-службе главы и правительства РСО-Алании.

Sputnik Верхний Ларс

«Речь идёт о жителях Северной Осетии на данный момент. Проверяются по этому списку, если человек, пытающийся выехать из страны, подлежит частичной мобилизации, ему вручается повестка», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы.

Помимо этого, появилась информация, что остальным лицам призывного возраста выдается предписание о необходимости визита в военкомат по месту прописки.

Ранее сообщалось, что в пограничном пункте пропуска через государственную границу РФ «Верхний Ларс» с 27 сентября будет работать выездной мобилизационный пункт военкомата. Власти Северной Осетии сообщили о планах ввести в районе пункта пропуска режим ЧС из-за большого скопления автомобилей с желающими выехать за пределы России.