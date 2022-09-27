Калуга, 27 сентября, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Житель Калуги Георгий Кантария вызвался пополнить ряды калужского подразделения имени маршала Победы Г. К. Жукова для участия в специальной военной операции на территории бывш. УССР. Прадед молодого калужанина является двоюродным братом младшего сержанта Красной Армии Мелитона Кантарии, который вместе с сержантом Михаилом Егоровым в 1945 году водрузил Знамя Победы на крыше поверженного гитлеровского Рейхстага в Берлине. Спустя 77 лет на борьбу с киевским неонацизмом отправляется двоюродный внучатый племянник легендарного фронтового разведчика. Об этом 27 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области Губернатор Владислав Шапша напутствовал добровольца Георгия Кантарию на участие в специальной военной операции

Георгий Кантария родился в Калуге. Георгий появился на свет в тот год, когда не стало его знаменитого родственника — Героя Советского Союза Мелитона Варламовича Кантарии. Георгий словно стал продолжением своего известного предка. Неслучайно в семье всегда чтили традиции патриотизма. Георгий Кантария проходил срочную службу в войсках ПВО, затем заключил контракт с Росгвардией, работал на калужском заводе по производству плитки. Сегодня Георгий Кантария вновь готов продолжить ратную службу и считает честью для себя идти добровольцем на защиту Родины в составе калужского подразделения им. Г. К. Жукова. Об этом он рассказал на встрече с губернатором Владиславом Шапшой. Глава региона поддержал стремление молодого калужанина.

«Тронут таким серьезным решением. Ваш предок водрузил знамя, ставшее символом победы над фашизмом и знаком окончания Великой Отечественной войны. Перед нами стоят новые вызовы. Вам желаю успехов, удачи и высоко нести знамя вашего двоюродного прадеда, честь Калужской области и Георгия Константиновича Жукова», — напутствовал добровольца Владислав Шапша.