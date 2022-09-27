София, 27 сентября, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Болгарии объявило о продлении режима чрезвычайного положения на болгарско-турецкой границе. Об этом 27 сентября сообщает БНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По словам замглавы МВД Болгарии Станимира Станева, эта мера связана с необходимостью проведения дополнительной операции по предотвращению проникновения на болгарскую территорию нелегальных иммигрантов.

Станимира Станев «Масштабы проникновения в Болгарию [из сопредельного государства] нелегалов являются угрожающими. Официальная София будет делать все возможное, чтобы снизить поток миграции до минимума».

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM от источника в болгарском внутреннем ведомстве, в ближайшее время в регионы Бургасской, Ямболской и Хасковской областей Болгарии, граничащих с Турцией, будут направлены дополнительные подразделения полицейских и жандармов.

Ранее минобороны Болгарии отправило на турецко-болгарскую границу элитные армейские подразделения. Только за последние два месяца в Болгарии было задержано более двух с половиной тысяч нелегалов.