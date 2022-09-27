Лос-Анджелес, США, 27 сентября, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Исполнительный продюсер Джоселин Диас не вернётся к работе над приквелом «Игры престолов» — сериалом «Дом дракона». Об этом 27 сентября пишет Deadline.

Цитата из телесериала Дом дракона Цитата из телесериала Дом дракона

По данным СМИ, у Диас был заключён контракт с телеканалом HBO на год. Ранее проект покинул исполнительный продюсер сериала Мигель Сапочник.

ИА REGNUM напоминает, что в августе 2022 года HBO заказал производство второго сезона «Дома дракона» после успеха первого эпизода шоу. Проект рассказывает о войне за престол между членами семьи Таргариенов — знатного рода материка Вестероса из вселенной, придуманной писателем Джорджем Мартиным.