Пенза, , 16:12 — REGNUM На территории Пензенской области установят контейнеры для раздельного сбора мусора. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Раздельный сбор мусора Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всего до конца 2022 года в Пензенской области будет установлено более 570 контейнеров. На эти цели из федерального бюджета направлено 12,5 млн рублей.

Субсидии на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора в размере 1,5 млрд рублей предоставлены 43 регионам. Средства выделены в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящего в состав национального проекта «Экология».

Ранее ИА REGNUM сообщало, в 2021 году федеральные средства на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора были выделены 44 регионам в размере 1 млрд рублей.

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