Ростов-на-Дону, , 16:11 — REGNUM Глава МЧС России Александр Куренков посетил два пункта временного размещения беженцев из Донбасса и бывш. УССР в Ростовской области. Он оценил условия проживания вынужденных переселенцев на Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области 27 сентября.

ПВР в общежитии Ставропольского регионального многопрофильного колледжа Александр Погожев © ИА REGNUM

Два ПВР, которые посетил Александр Куренков, развёрнуты на базе социальных учреждений в Неклиновском районе и Таганроге. Здесь временный приют нашли более 700 человек, в том числе 270 детей.

«Все необходимые условия должны создаваться исходя из потребностей граждан. Особое внимание следует уделить детям, обеспечив их всем необходимым. Обращаю внимание, что помощь нужно оказывать адресно, ориентируясь, прежде всего, на нужды людей. Важно, чтоб каждый чувствовал заботу и поддержку», — отметил глава МЧС РФ.

Люди обеспечены всем необходимым — питанием и водой, предметами первой необходимости. Специалисты оказывают им необходимую поддержку.