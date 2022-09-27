Таллин, 27 сентября, 2022, 16:10 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Министерство внутренних дел Эстонии предложило правительству утвердить на 2023 год миграционную квоту в 1 307 человек. Как сообщает портал новостей гостелерадиовещания страны ERR, это лишь на 4 человека меньше, чем в 2022 году (1 311 человек).

Сокращение на 2023 год обусловленное снижением числа постоянных жителей Эстонии. По данным на 1 сентября 2022 года, их насчитывалось 1 307 302 человека — это более чем на 4 000 меньше, чем в то же самое время 2021 года.

Цель квотирования иммиграции в Эстонии — контролировать общее число приезжающих в страну иностранцев. Максимальный размер годовой квоты не должен превышать 0,1% постоянного населения Эстонии.

Окончательное решение о квотах на 2023 год к концу 2022 года должно будет утвердить правительство. Речь идет об общей легальной миграционной квоте, которая не касается нуждающихся в защите людей, прибывающих в Эстонию на основании европейской миграционной программы. Данная квота включает в себя временные виды на жительство, выданные для работы, ведения предпринимательской деятельности или выданные на основании международного договора.

Иммиграционная квота не распространяется на граждан государств-членов Европейского союза, Европейской экономической зоны или Швейцарской Конфедерации. В квоту не включаются лица, которым уже выдавался временный вид на жительство, и иностранцы, имеющие постоянный вид на жительство в Эстонии.