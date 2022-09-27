Москва, , 16:10 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который наделяет Минпромторг России полномочием по утверждению перечня работ, услуг, выполняемых государственными фондами развития промышленности, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На сегодняшний день в условиях санкционного давления важно гибко реагировать на быстроменяющиеся экономическую и геополитическую ситуации», — сказал в ходе пленарного заседания первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

В настоящее время государственные фонды развития промышленности вправе оказывать финансовую поддержку субъектам деятельности в сфере промышленности, но нормативными правовыми актами не установлены услуги, оказываемые фондами развития промышленности в рамках предоставления поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности. Законопроект позволяет Минпромторгу России утвердить перечень работ, услуг, выполняемых государственными фондами развития промышленности в целях оказания финансовой и иных видов поддержки, считают разработчики.

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