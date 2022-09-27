Москва, 27 сентября, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который наделяет Минпромторг России полномочием по утверждению перечня работ, услуг, выполняемых государственными фондами развития промышленности, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«На сегодняшний день в условиях санкционного давления важно гибко реагировать на быстроменяющиеся экономическую и геополитическую ситуации», — сказал в ходе пленарного заседания первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

В настоящее время государственные фонды развития промышленности вправе оказывать финансовую поддержку субъектам деятельности в сфере промышленности, но нормативными правовыми актами не установлены услуги, оказываемые фондами развития промышленности в рамках предоставления поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности. Законопроект позволяет Минпромторгу России утвердить перечень работ, услуг, выполняемых государственными фондами развития промышленности в целях оказания финансовой и иных видов поддержки, считают разработчики.