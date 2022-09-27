Госдума дает Минпромторгу РФ новые полномочия
Москва, 27 сентября, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который наделяет Минпромторг России полномочием по утверждению перечня работ, услуг, выполняемых государственными фондами развития промышленности, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
«На сегодняшний день в условиях санкционного давления важно гибко реагировать на быстроменяющиеся экономическую и геополитическую ситуации», — сказал в ходе пленарного заседания первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков.
В настоящее время государственные фонды развития промышленности вправе оказывать финансовую поддержку субъектам деятельности в сфере промышленности, но нормативными правовыми актами не установлены услуги, оказываемые фондами развития промышленности в рамках предоставления поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности. Законопроект позволяет Минпромторгу России утвердить перечень работ, услуг, выполняемых государственными фондами развития промышленности в целях оказания финансовой и иных видов поддержки, считают разработчики.