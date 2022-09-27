Тольятти, Самарская область, , 16:14 — REGNUM Мемориальную доску в честь выпускников колледжа, которые погибли при исполнении воинского долга в специальной военной операции на территории б. УССР, открыли в Тольяттинском машиностроительном колледже. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба администрации города Тольятти.

Открытие мемориальной доски погибшему в СВО военнослужащему Дмитрию Бурчику. Новокузнецк, Кемеровская область Администрация Новокузнецка

Сообщается, что в колледже увековечили память воинов Виктора Кочеткова, Андрея Ахметшина, Дмитрия Логвинова и Юрия Шилова.

«Участие наших ребят в боевых конфликтах, в служении Родине способствует патриотическому воспитанию. Тольяттинский машиностроительный колледж является не только кузницей кадров для отрасли производства, но и для Вооруженных сил. Многие ребята после окончания обучения уходят в армию, остаются служить. История колледжа говорит о том, что наши студенты принимали участие и в Афганистане, и в Чечне, а теперь и [на территории б. УССР]. Всё это говорит о воспитании. Важно закладывать понятия о нравственности для будущего поколения, показывать, как ценна память о погибших. Память о ребятах следует увековечивать, помнить и рассказывать о них, чтобы молодежь знала и передавала дальше нашу историю», — приводит пресс-служба слова директора колледжа Ирины Беляковой.

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