Санкт-Петербург, 27 сентября, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Внешнее кольцо КАД Петербурге между ЗСД и Парашютной улицей будут перекрывать по восемь раз в течение четырёх ночей подряд, предупредил 27 сентября начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Oblast45.ru Дорожный знак

По его словам, перекрытия будут осуществляться четыре ночи подряд с 28 сентября по 2 октября с 23:00 до 06:15 мск. Это связано со строительством путепровода над проезжей частью КАД. Движение по внешнему кольцу будет перекрываться по восемь раз.

«Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период надвижки пролетного строения», — пояснил дорожник.

Отметим, что продолжительность одного перерыва движения не будет превышать 15 минут.