Новосибирск, , 16:10 — REGNUM В Новосибирской области утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело о хулиганстве на борту самолёта. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В самолёте

По данным следствия, в декабре 2021 года 40-летний мужчина, находящийся в состоянии наркотического опьянения на борту самолёта сообщением Магадан — Новосибирск, накинул на шею пассажира «предмет, использованный им в качестве оружия». Он также оказал сопротивление бортпроводнику, пытавшемуся его остановить.

Уголовное дело направлено в Обской городской суд Новосибирской области.