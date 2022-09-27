Москва, , 16:08 — REGNUM Освобождённые территории б. УССР в будущем разумнее разделить между двумя федеральными округами, заявил корреспонденту ИА REGNUM историк и писатель Дометий Завольский.

Референдум в ДНР по вопросу воссоединения с Россией Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Прошедшая по информканалам новость о воссоздании в России Крымского федерального округа пока не подтвердилась, но в любом случае стоит вопрос о том, как распределится подчинение возвратившихся в Россию земель, важный как с точки зрения оперативного управления, так и на идейно-символьном уровне, крайне важном не только для декларирования намерений Российского государства, но собственно для их выстраивания.

Во-первых, в настоящее время сохраняется целесообразность как нахождения Крыма и Севастополя в составе ЮФО, так и включения ДНР, ЛНР и всех освобождённых территорий в зону его ответственности.

Во-вторых, если объединять территории, вернувшиеся в Россию из б. УССР, в новый федеральный округ, правильнее назвать его не Крымским, а Новороссийским.

В-третьих, если Россия нацелена на возвращение Харьковской области, повторно оккупированной киевским режимом, и на освобождение других территорий к западу, разумнее в будущем объединить Крым с Севастополем и Херсонскую область с Запорожским краем в Таврический округ, а Донецкую и Луганскую республики — в Донбасский или Новороссийский (ибо честь носить это название, не вполне историчное именно для территории Донбасса, они завоевали ещё в 2014 г.).

В любом случае, пришло время дополнить герб России, вернув орлу андреевскую цепь, 200 лет украшавшую его грудь, и гербы, в XIX веке нашедшие себе место на его крыльях.

Напомню, что кроме казанского, астраханского и сибирского гербов, символизировавшего три царства, вошедших в состав России ещё XVI веке и положивших ей начало как великой евроазиатской державе (а также гербов Царства Польского и Великого княжества Финляндского), на Малом гербе Российской империи находились гербовые щиты царства Грузинского (который разумно заменить гербом Кавказской области), царства Херсонеса Таврического и щит с соединёнными гербами Новгорода, Владимира и Киева.

В 2014 г. двуглавый орёл Донецкой Народной Республики возложил на свою грудь киевский герб с архистратигом Михаилом, сохраняя этот русский символ от бесчестья.

Поэтому, какова бы ни была дальнейшая судьба Киева, соединённый герб трёх городов, от которых пошла Русская земля, имеет полное право вновь украсить крылья русского двуглавого орла», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам референдумов по вопросу о воссоединении с РФ, которые проводятся в республиках Донбасса, а также в Запорожской и Херсонской областях, в России может появиться новый федеральный округ — Крымский.

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