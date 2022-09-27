Лондон, 27 сентября, 2022, 16:08 — ИА Регнум. С момента нахождение у власти в правительстве Британии Лиз Трасс британские рынки акций и облигаций потеряли почти $500 млрд, сообщает 27 сентября Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Англичанка. Трасс

О том, что новое правительство негативно повлияло своей работой на рынки ценных бумаг, сообщил представитель инвесткомпании Hargreaves Lansdown.

Эксперт пояснил, что новое правительство подорвало доверие ко всей Британии, добавив, что для восстановления репутации нужен «разворот в политике и сокращение расходов».

Напомним, Трасс вступила в должность премьер-министра Британии 6 сентября 2022 года.