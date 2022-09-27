Пермь, 27 сентября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. К 300-летнему юбилею Перми местная кондитерская фабрика с 130-летней историей выпустила сувенирную продукцию — наборы конфет, сообщили в оргкомитете «Пермь-300».

perm-300.ru Конфеты

В производстве сладостей использовали традиционные рецепты и шли на эксперименты. Так, классические трюфели соседствуют с морковными цукатами. В дизайне упаковки используются элементы фирменного стиля юбилея и узнаваемые образы городской архитектуры. Это первые сувениры 300-летия, наборы уже поступили в продажу.

В наборе представлены традиционные трюфели, мягкий грильяж с морковными цукатами и кусочками апельсина с медовой пропиткой в глазури и классическое пралине с дробленым орехом и вафельной крошкой и насыщенным шоколадным вкусом.

Стоит также отметить, что 27 сентября администрация Перми представила новую сувенирную продукцию, в которую вошли подарочные открытки, календари, туристические и событийные лифлеты. На них изображены городские достопримечательности, карта Перми с пешеходными маршрутами и содержится информация о важных городских мероприятиях, которые пройдут в Перми в 2023 году.