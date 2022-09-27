Ростов-на-Дону, 27 сентября, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Аграрии Ростовской области в 2022 году соберут более 15 млн тонн зерновых культур. Об этом донской губернатор Василий Голубев доложил президенту России Владимиру Путину на совещании о проведении посевных работ 27 сентября.

Марина Каширская ИА REGNUM Урожай

«Осенние полевые работы в Ростовской области в разгаре. В августе завершён обмолот ранних зерновых, их валовой сбор — 14,7 млн тонн при максимально высокой средней урожайности — 42 ц/га. При этом 90% урожая — это продовольственное зерно. Донские аграрии уже приступили к уборке поздних культур, и при плане 205 тысяч гектаров убрали 32 тысячи гектаров. Общий сбор зерновых мы прогнозируем на уровне более 15 млн тонн», — сказал глава региона.

В 2022 году на поддержку тружеников донского села предусмотрено 5,4 млрд рублей. Средства выделены из бюджетов разные уровней.

Наряду с уборкой урожая 2022 года земледельцы приступили к закладке урожая 2023 года. Аграрии планируют засеять озимыми культурами не менее 2,8 млн гектаров. Параллельно вносятся минеральные удобрения.

Кроме того, ведётся работа по импортозамещению семян пропашных культур.