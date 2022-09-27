27 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 19:03 — REGNUM Новости о том, что бывший агент ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден получил российское гражданство, вызвала широкий интерес в интернет-пространстве Южной Кореи.

Эдвард Сноуден Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным 26 сентября. Сообщается, что вместе со Сноуденом гражданство получили 57 человек.

Напомним, в 2013 году Сноуден предал огласке сведения, касающиеся методов электронной слежки британских и американских спецслужб, а также, что они передают персональные данные своих граждан друг другу.

Он также утверждал, что спецслужбы указанных стран занимаются нелегальной прослушкой переговоров лидеров зарубежных государств. Он, спасаясь от преследования со стороны американских властей, направил запросы на получение убежища властям 27 стран, в числе которых — Россия, Германия и Польша.

В августе 2014 года Сноуден получил первый вид на жительство в Российской Федерации, в 2017 году — женился на акробатке Линдсей Миллс, а в октябре 2020 года подал заявление на получение российского гражданства после получения постоянного вида на жительство.

Между тем пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс призвал Сноудена вернуться в Соединенные Штаты и предстать перед судом, акцентировав внимание на том, что из-за российского гражданства он может попасть под частичную мобилизацию.

Нед Прайс U.S. Embassy and Consulates in Russia

«Мне тут стало интересно, а Виктора Ана тоже призовут?» — задается вопросом noko***.

«Ну и пусть этот предатель живет среди шпионов», — пишет yoon***.

«Какая-то ирония судьбы получается. Человек, что раскрыл информацию о демократической стране, получил гражданство в «диктатуре». Такое редко можно встретить», — отмечает thfl***.

«Скоро и его призовут…» — смеется bmgh***.

«Предатель однажды — предатель навсегда», — отмечает psic***.

«В любой стране всегда будут предатели», — сообщает горькую правду 2goy***.

«Раскройте информацию, что хранилась на флешке, которую Мун Чжэ Ин передал Ким Чен Ыну. Уверен, там были военные секреты», — просит bkw3***.

«Что ж, поздравляем со званием «честного гражданина России», — троллит tsts***.

«США не идеальны, но они, по моему мнению, лучше, чем Китай или Россия», — считает knig***.

«То, что Сноуден получил российское гражданство, показывает, что он думает о США», — высказывает свою точку зрения rish***.

«Ему должна грозить смертная казнь за измену», — пишет mind***.

«Мне кажется, что сейчас многие критикуют Сноудена, даже не понимая, какую информацию он раскрыл», — считает jeha***.

«Из огня да в полымя», — отмечает kaka***.

«Думаю, если бы он попал в наши руки, мы бы использовали его для политических войн», — предполагает love***.

«Защитите жизнь Эдварда. Он очень ценен», — пишет wood***.