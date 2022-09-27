Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, , 16:03 — REGNUM Сержант 83 бригады воздушно-десантных войск первой парашютно-десантной роты, житель Ямала Леонид Худи почти сутки тащил на себе двоих товарищей. Спас им жизни, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» депутат Заксобрания ЯНАО Эдуард Яунгад («Единая Россия»).

Леонид Худи.

Скриншот со страницы Эдуарда Яунгада «ВКонтакте». vk.com/eduard_yaungad

«Худи Леонид Анатольевич, сержант 83 бригады воздушно-десантных войск первой парашютно-десантной роты. С первых дней находится на передовой. Родом из семьи оленеводов-кочевников Антипаютинской тундры. Недавно Леонид, почти сутки тащил на себе двоих товарищей. Спас им жизни», — пишет парламентарий.

Эдуард Яунгад отмечает, что ямальский герой с детства увлекается спортом, является кандидатом в мастера спорта по лёгкой атлетике.

«Ребята из тундры всегда отличались силой и выносливостью», — подчеркнул Яунгад.

В комментариях к посту депутата ямальцы пишут слова гордости за земляка: «Гордимся такими воинами! Таких ребят нужно отмечать и говорить об их подвигах!», «Счастливого возвращения домой!», «Молодец Леонид! Спасибо тебе за спасённую жизнь! Низкий поклон тебе от всех северян!», «Братишки скоро придём на помощь, держитесь!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ямальские мастерицы изготавливают обереги для воинов, которые участвуют в специальной военной операции.

Читайте ранее в этом сюжете: Ямальцы отправятся на спецоперацию с охранными оберегами