Ясногорск, Тульская область, 27 сентября 2022, 16:02 — REGNUM Улицу в Ясногорске Тульской области назвали именем Дарьи Дугиной. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ясногорского района. Постановление о присвоении нового названия подписал 21 сентября глава администрации района Владимир Мухин.
Как сообщало ИА REGNUM, журналистка, общественный деятель Дарья Дугина погибла 20 августа в Московской области в результате срабатывания заложенного взрывного устройства. Она награждена орденом Мужества посмертно.