Джакарта, 27 сентября 2022, 16:01 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что прямая денежная помощь из-за высоких цен на топливо была распределена среди19 700 000 человек, сообщает Kompas.

Джоко Видодо
Джоко Видодо
Indonesia.go.id

По словам президента, помощь была распространена среди 19 700 000 бенефициаров, что эквивалентно 95,9%. Выданная сумма составляет 150 000 индонезийских рупий на четыре месяца и выплачивается в два срока через почтовое отделение Индонезии.

Глава Индонезии также заявил, что в настоящее время77 077 000 рабочих получили прямую помощь в оплате труда.

Как сообщало ИА REGNUM, национальная полиция Индонезии приводит в готовность 7000 сотрудников объединенных сил для обеспечения безопасности саммита G20, который состоится на Бали в ноябре.

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