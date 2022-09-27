Джакарта, , 16:01 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что прямая денежная помощь из-за высоких цен на топливо была распределена среди19 700 000 человек, сообщает Kompas.

Джоко Видодо Indonesia.go.id

По словам президента, помощь была распространена среди 19 700 000 бенефициаров, что эквивалентно 95,9%. Выданная сумма составляет 150 000 индонезийских рупий на четыре месяца и выплачивается в два срока через почтовое отделение Индонезии.

Глава Индонезии также заявил, что в настоящее время77 077 000 рабочих получили прямую помощь в оплате труда.

Как сообщало ИА REGNUM, национальная полиция Индонезии приводит в готовность 7000 сотрудников объединенных сил для обеспечения безопасности саммита G20, который состоится на Бали в ноябре.

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