Берлин, , 16:01 — REGNUM Германия столкнулась с «социальным туризмом» со стороны беженцев с территории б. УССР, при котором вместо того чтобы искать работу в ФРГ, они сразу садятся на пособие. Об этом в интервью газете Bild заявил председатель крупнейшей оппозиционной партии Германии — Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.

Беженцы с территорий б. УССР на пункте выдачи помощи в Кракове (сс) Silar

«Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем, что решение федерального правительства перейти от системы пособий для лиц, ищущих убежища, к системе выплат пособия по безработице второго уровня также приводит к значительным потрясениям, даже среди беженцев с [территории б. УССР]», — подчеркнул политик.

«Сейчас мы испытываем социальный туризм от этих беженцев: в Германию, обратно [в б. УССР], в Германию, обратно [в б. УССР], и многие из них сейчас пользуются этой системой», — констатировал Мерц.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудница одного из благотворительных учреждений, которое находится в городе Веймаре, рассказала, что люди, эвакуировавшиеся с территории б. УССР, оскорбляют сотрудников благотворительных организаций в Германии и требуют кормить их деликатесами.

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