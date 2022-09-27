Москва, , 15:58 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на совершенствование порядка проведения конкурсных процедур и передачи объектов теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения концессионеру для предоставления коммунальных услуг населению, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С этой трибуны депутаты неоднократно отмечали, что действующий порядок передачи объектов ЖКХ в концессию иногда не вполне прозрачен, что неизбежно приводило к различным злоупотреблениям и ущемлению прав наших граждан», — сказал в ходе заседания член комитета Госдумы по экономической политике Александр Максимов («Единая Россия»).

Законопроектом предусмотрено установление запрета на участие в концессионном соглашении в качестве концессионера государственных унитарных предприятий или бюджетных учреждений в случае, если один из учредителей такого предприятия или учреждения является концедентом. Эта норма позволит повысить прозрачность концессионных соглашений в сфере ЖКХ.

Также законопроектом устанавливаются требования к участникам конкурса по концессионному соглашению. В частности, к таким требованиям относится опыт эксплуатации концессионером объектов концессионного соглашения на территории России, исходя из численности населения, которому планируется предоставление коммунальных услуг.

Кроме того, законопроектом предлагается новая норма, предусматривающая, что в случае отзыва заявки о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения до принятия решения конкурсной комиссией о признании участника конкурса победителем, а также при отказе или уклонении победителя конкурса от подписания концессионного соглашения внесенный такими лицами задаток не возвращается. Эта норма позволит ограничить участие недобросовестных лиц в подготовке и конкурсной процедуре на право заключения концессионного соглашения в отношении объекта ЖКХ, а также повысить качество исполнения концессионных соглашений.