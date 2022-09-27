Москва, 27 сентября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на совершенствование порядка проведения конкурсных процедур и передачи объектов теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения концессионеру для предоставления коммунальных услуг населению, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«С этой трибуны депутаты неоднократно отмечали, что действующий порядок передачи объектов ЖКХ в концессию иногда не вполне прозрачен, что неизбежно приводило к различным злоупотреблениям и ущемлению прав наших граждан», — сказал в ходе заседания член комитета Госдумы по экономической политике Александр Максимов («Единая Россия»).

Законопроектом предусмотрено установление запрета на участие в концессионном соглашении в качестве концессионера государственных унитарных предприятий или бюджетных учреждений в случае, если один из учредителей такого предприятия или учреждения является концедентом. Эта норма позволит повысить прозрачность концессионных соглашений в сфере ЖКХ.

Также законопроектом устанавливаются требования к участникам конкурса по концессионному соглашению. В частности, к таким требованиям относится опыт эксплуатации концессионером объектов концессионного соглашения на территории России, исходя из численности населения, которому планируется предоставление коммунальных услуг.

Кроме того, законопроектом предлагается новая норма, предусматривающая, что в случае отзыва заявки о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения до принятия решения конкурсной комиссией о признании участника конкурса победителем, а также при отказе или уклонении победителя конкурса от подписания концессионного соглашения внесенный такими лицами задаток не возвращается. Эта норма позволит ограничить участие недобросовестных лиц в подготовке и конкурсной процедуре на право заключения концессионного соглашения в отношении объекта ЖКХ, а также повысить качество исполнения концессионных соглашений.