Ярославль, , 16:14 — REGNUM В Ярославской области на трассе Некрасовское — Малые Соли при ремонтных работах выравнивающий слой асфальта укладывают в грязь. Об этом корреспонденту ИА REGNUMM сообщил местный житель.

Дорога Некрасовское — Малые Соли © ИА REGNUM

На видеозаписях видно, как дорожники укладывают асфальт в грязь и лужи.

«Мне сказали, что это выравнивающий слой, но какая разница, какой это слой, если он укладывается в грязь? Земля мокрая, никакого сцепления нет», — сказал очевидец.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядчик — ООО «ДЭП-57». Напомним, в 2019 году экс-мэр Ярославля Владимир Волков требовал не допускать эту организацию до городских аукционов из-за некачественного выполнения ремонта.

Ответственный за производство работ, указанный на информационном щите, на связь не вышел.

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