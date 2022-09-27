Оренбург, 27 сентября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Блогера Максима Голополосова (известен как Макс +100 500) заметили у границы с Казахстаном. Об этом 27 сентября сообщает телеграм-канал Mash, ссылаясь на свой источник.

Цитата из видеоинтервью для шоу «Петя любит выпить» Блогер Максим Голополосов (Макс +100500)

По данным Mash, Голополосов шёл в обратную сторону от российского КПП. Блогер хотел пройти через пропускной пункт «Илек» у Оренбурга, однако его не пустили.

ИА REGNUM напоминает, что в июле 2022 года Максим Голополосов женился. Избранницей блогера стала его давняя возлюбленная Анастасия Боднар.