Санкт-Петербург, , 16:11 — REGNUM Санкт-Петербург признали абсолютными лидером среди городов России по числу интересных мест для туристов. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Исаакиевский собор. Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

Эксперты отметили, что в Петербурге наблюдается обилие мест для культурно-познавательного туризма. На такое признание повлияло и то, что Северная столица увеличила долю событийного туризма с 2,6% до 8%. К нему в частности относится «Фестиваль огня», который был приурочен ко дню города и к 350-летию со дня рождения Петра I. Также туристов привлекают «Алые паруса», День ВМФ. Отметим, что в рамках Петербургского международного экономического форума также проходили различные культурные мероприятия.

«Город стремится сохранить и укрепить свои лидирующие позиции в туризме. Мы сохраняем культурно-историческое наследие Петербурга, создаем новые центры притяжения, общественные пространства, разрабатываем перспективные туристские направления», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, что, по оценкам главы городского комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, в сентябре 2022 года число туристов, которые с начала 2022 года посетили Петербург, достигнет шести миллионов человек. При этом 92% туристов оценивают уровень гостеприимства в Северной столице как высокий и очень высокий.

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