Ульяновск, 27 сентября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В Ульяновской области аграриев хотят заставить согласовывать с властями «программу сева всех культур». Соответствующее поручение дал губернатор Алексей Русских, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Посевная

Отмечается, что на заседании штаба по комплексному развитию региона губернатор поручил согласовывать «программу сева всех культур» с региональным правительством.

«Эту работу необходимо наладить, чтобы площади под засеваемыми культурами были сбалансированы и не было перекосов. Каждый сельхозпроизводитель перед началом сезона должен представить план, что и на каких полях планирует сеять. Мы будем внимательно рассматривать и утверждать», — заявил Алексей Русских.

Напомним, что по состоянию на 26 сентября в Ульяновской области план по севу озимых зерновых культур выполнен на 96. Картофель убран с 57% площадей, овощи и подсолнечник — с 37% и 9% площадей соответственно. В трёх муниципалитетах убирают сахарную свёклу.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил разработать программы повышения урожайности с привлечением научного сообщества. Кроме того, губернатор поставил задачу оцифровать поля. Глава региона также считает, что руководители предприятий АПК должны защитить свои «реальные программы» в минсельхозе.