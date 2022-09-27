Кострома, , 17:26 — REGNUM Департамент культуры Костромской области направил в Минкульт заявку на выделение средств для реставрации экспонатов одного из старейших музеев России под открытым небом — Костромской слободы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дом старообрядцев Скобелкиных из деревни Стрельниково, одно из самых старейших сохранившихся крестьянских деревянных жилых строений в России.

Речь идёт о четырёх деревянных памятниках архитектуры — доме зажиточного крестьянина Серова, избе крестьянки Чапыгиной, доме старообрядцев Скобелкиных и курной избе. Все они построены во второй половине XVIII — конце XIX века.

Чиновники Минкульта пообещали выделить деньги на восстановление памятников в 2023 году. Документ, подтверждающий их слова, в департаменте ждут в ближайшее время. Всего в музее деревянного зодчества имеется 18 экспонатов, все они требуют восстановления. Примерная сумма, которая необходима для проведения работ, превышает 500 млн рублей.

Во вторую очередь музей планирует отреставрировать избу плотников Ершовых, построенную в 1860-х годах. Она располагается на отдалении от основной территории музея. Если средства будут получены, строение перенесут непосредственно в слободу.

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