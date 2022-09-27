Костромские чиновники попросили денег на реставрацию Костромской слободы
Кострома, 27 сентября, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Департамент культуры Костромской области направил в Минкульт заявку на выделение средств для реставрации экспонатов одного из старейших музеев России под открытым небом — Костромской слободы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Речь идёт о четырёх деревянных памятниках архитектуры — доме зажиточного крестьянина Серова, избе крестьянки Чапыгиной, доме старообрядцев Скобелкиных и курной избе. Все они построены во второй половине XVIII — конце XIX века.
Чиновники Минкульта пообещали выделить деньги на восстановление памятников в 2023 году. Документ, подтверждающий их слова, в департаменте ждут в ближайшее время. Всего в музее деревянного зодчества имеется 18 экспонатов, все они требуют восстановления. Примерная сумма, которая необходима для проведения работ, превышает 500 млн рублей.
Во вторую очередь музей планирует отреставрировать избу плотников Ершовых, построенную в 1860-х годах. Она располагается на отдалении от основной территории музея. Если средства будут получены, строение перенесут непосредственно в слободу.
Справка: музей создавался в 1960-е годы. В него перевозили наиболее значительные культовые, жилые и хозяйственные здания с территорий, которые впоследствии подтапливались из-за строительства Горьковской ГЭС. Также в экспозицию вошли памятники из разных районов Костромской области. Сейчас в ней насчитывается 18 построек, старейшая из которых — деревянная церковь Собора Пресвятой Богородицы из села Холм, построенная в 1552 году.