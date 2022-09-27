Москва, , 15:53 — REGNUM Сегодня, 27 сентября, к 14:30 мск на Московской бирже рубль укрепляется к доллару на 0,26%, до 58,13 руб./доллар, а к евро на 0,39%, до 55,84 руб./евро, заявил корреспонденту аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Российский фондовый рынок сегодня открылся коррекционным ростом на 2,32% после вчерашнего обвала на 7,49% из-за роста геополитических рисков.

Однако уже к обеду фондовые индексы вновь начали снижаться в ожидании новых ограничительных мер со стороны западных стран в отношении РФ и растеряли весь утренний рост.

Укрепление рубля происходит благодаря росту мировых цен на нефть и падению спроса на валюты «недружественных» стран со стороны импортеров», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль продолжает демонстрировать устойчивость