Мариуполь, ДНР, , 15:53 — REGNUM Референдум о воссоединении Донецкой Народной Республики с России на правах субъекта РФ бесценен. Об этом 27 сентября заявил мэр Мариуполя Константин Иващенко.

Мариуполь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Этот референдум сложно оценить. Будем так говорить: он бесценен. Он бесценен для жителей нашего региона, он бесценен для всего юго-востока [б. УССР]. И я уверен, что даже и не только для юго-востока», — подчеркнул в беседе с РИА Новости Иващенко.

«Потому что здравомыслящие люди у нас живут везде. Они прекрасно понимают, что это русские земли. Это русские традиции. Славянские традиции. Это одна семья, большая Россия. Наша отчизна. Вот поэтому люди ждали, люди верили, надеялись. И вот это событие пришло», — добавил мэр.

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Напомним, референдум о воссоединении с Россией стартовал в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей 23 сентября и продлится до 27 сентября.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о том, что Госдума 28 сентября проголосует за воссоединение ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областей и России.