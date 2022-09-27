Берлин, , 15:52 — REGNUM Власти Германии и Дании не исключили, что утечки на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли из-за диверсии, передает 27 сентября агентство Bloomberg.

Газопровод «Северный поток» Официальный сайт ПАО «Газпром»

По словам неназванного представителя службы безопасности ФРГ, «доказательства указывают на то, что это была силовая акция, нежели техническая проблема».

«Трудно представить, что это были совпадения. Мы не можем исключать диверсию», — сказал в свою очередь премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября сразу на трёх нитках морских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли разрушения, которые носят беспрецедентный характер. Как заявили в компании Nord Stream AG, пока нельзя оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры.

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