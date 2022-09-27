Bloomberg: ФРГ и Дания допустили, что на Nord Stream произошла диверсия
Берлин, 27 сентября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Власти Германии и Дании не исключили, что утечки на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли из-за диверсии, передает 27 сентября агентство Bloomberg.
По словам неназванного представителя службы безопасности ФРГ, «доказательства указывают на то, что это была силовая акция, нежели техническая проблема».
Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября сразу на трёх нитках морских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли разрушения, которые носят беспрецедентный характер. Как заявили в компании Nord Stream AG, пока нельзя оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры.
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