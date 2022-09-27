Москва, , 15:48 — REGNUM В РФ падает уровень доверия к банковскому сектору. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявила доцент департамента финансового менеджмента, директор Центра программ МВА и DBA Высшей школы бизнеса ВШЭ Оксана Езерская.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Зафиксированный в РФ рекордный всплеск спроса на наличность демонстрирует реакцию населения на ряд триггеров, — сказала она. — И ключевым поведенческим фактором является «ситуативный турпоток», повлекший расходы на авиабилеты, на съем жилья в соседних странах, а главное — спрос на консьерж-сервис по оформлению карт в иностранных банках. Так, к примеру, стоимость сервиса с получением ИНН в Казахстане – 25 000 рублей, при этом может потребоваться депозит в размере 200-250 тысяч рублей. В Белоруссии стоимость услуг 26 000 рублей. Это вынужденные расходы, связанные с ограниченным использованием карт российских банков за пределами РФ».

Как полагает Езерская, скорее всего, высокий спрос на наличные сохранится.

«Драйвером, определяющим финансовое поведение в части аккумулирования денежных средств на счетах в банках выступает ставка по депозиту, зависящая от ключевой ставки ЦБ (7,5%) и инфляции (14,3%). Сентябрьский мониторинг максимальных процентных ставок по вкладам в рублях находится в диапазоне 6,84-6,7%. Так, 1 марта 2022 года был зафиксирован рекордный уровень в 20,51%, а на 20 сентября — 6,74%, что в два раза ниже инфляционных ожиданий. Таким образом, стимул к сбережениям отсутствует», — подчеркнула она.

По ее словам, уровень доверия к банковскому сектору падает.

«Вероятность введения ограничений по снятию денежных средств в связи с непредвиденными обстоятельства не нулевая. Соответственно, рациональное финансовое поведение в пользу снятия наличности», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что для снижения спроса на наличные ЦБ РФ может прибегнуть к резкому повышению ключевой ставки.

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