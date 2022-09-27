Москва, , 15:47 — REGNUM Опасения китайских экспертов об «экономическом землетрясении» при повышении ставки ФРС США вполне оправданы, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

ФРС США Вашингтон Dan Smith

«Повышение учетной ставки ФРС США не только удорожает стоимость денег для инвесторов, что заставляет их избегать вложений в рисковые активы, из которых вложения перетекают в облигации, оно ещё со временем повысит для США стоимость обслуживания долга.

С учетом того, что торговый баланс и бюджет США хронически дефицитны, а при дорогом долларе ситуация будет только ухудшаться, это означает, что им придется занимать всё больше и больше.

Производство при таких ставках будет всё менее прибыльным из-за высокой стоимости кредитов, и в итоге начнется схлопывание потребительского спроса и потребления.

Причем, поскольку экономика сейчас глобальна, это схлопывание произойдет по всему миру. И остановить этот процесс будет очень трудно, скорее всего, невозможно. Ведь вслед за реальным бизнесом схлопнутся и банки, которые инвестировали в него», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, повышение ФРС США ключевой ставки до 4,5% может привести к глобальному экономическому землетрясению, писало китайское издание Global Times.

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