Москва, , 15:47 — REGNUM После объявления частичной мобилизации в России казаки Кубани, Дона, Поволжья, Ставрополья, Южного Сахалина, Центральной России, не дожидаясь повесток, приходят в военкоматы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества 27 сентября.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пришло время главной битвы. В которой решается судьба не только Донбасса, но и России, тех стран, которые хотят сохранить свой суверенитет и отстаивают право выбора собственного исторического пути. И здесь опыт казаков-добровольцев, которые успешно выполняют боевые задачи на всех направлениях, дорогого стоит», — отметил атаман Всероссийского казачьего общества, депутат Госдумы РФ Николай Долуда («Единая Россия»).

Перед отправкой в Донбасс мобилизованные казаки пройдут военно-полевую выучку.

«Надо Родину защищать. Подготовка отличная идёт, никого неподготовленным туда не посылают. У меня самого четверо детей, и я пошёл добровольцем, чтобы защитить их, свою жену, родственников. Беда не должна прийти к нам, мы остановим её на той территории», — обратился к мобилизованным казак из добровольческого отряда «Кубань».

Атаман Сахалино-Курильского окружного казачьего общества Уссурийского войска Александр Агибалов подчеркнул, как сегодня важно сплотиться и в едином порыве вступить в борьбу за сохранение Русского мира.

«Пришёл проводить друга, что призван по повестке. И сам записался. Мы все соберёмся в один кулак. И победа будет за нами!» — сказал терский казак из села Подлужное Ставропольского края.