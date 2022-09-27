Донецк, 27 сентября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования произвели обстрел Киевского района Донецка. Об этом 27 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что ВСУ обстреляли Киевский район Донецка в 15:220 (совпадает с мск), выпустив по нему три снаряда калибра155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевских боевиков будут готовить специалисты из Франции.